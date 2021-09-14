Zeytinburnu'nda 39 bin metrekarelik alana buz pisti inşa ediliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Mahallesi'nde yer alan proje için çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor.
Buz pistinde, müsabakaların yapılacağı ana ve antrenman sahası olmak üzere 2 pist, 2 bin 500 kişilik tribün, fitness ve aerobik salonu, 24 oda, 48 yatak kapasiteli konaklama birimi, lobi, dinlenme alanları, konferans salonu, fuaye, kafeterya, yemekhane, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, mescit, medya için basın toplantı salonları, televizyon yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri, 24 saat açık millet kıraathanesi, 123'ü kapalı ve 45'i açık olmak üzere 168 otopark alanı bulunacak.
Ayrıca, "Bilim Zeytinburnu" bölümünde doğa, matematik, dene-yap, astronomi, uzay ve teknoloji atölyeleri ile tasarım-üretim odaları da yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yaptıkları pistin, Avrupa'nın en büyük buz pisti olacağını kaydetti.
Belediyenin buz hokeyi takımı olduğunu da hatırlatan Arısoy, ilçede lise, ortaokul ve ilkokulda okuyan her gencin buz sporlarıyla tanışmasını istediklerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle iş birliği yaparak bu planlamanın altyapısını da gerçekleştireceklerini belirtti.
Ömer Arısoy, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile iş birliği halinde olduklarına işaret ederek, "Uluslararası maçlara ev sahipliği yapacağız. Hem profesyonel takımların hem de her yaş kesiminden vatandaşların spor yapabilecekleri bir alan için çalışıyoruz. Zeytinburnu'nda yaşayan kadınların spor yapabilecekleri bir alan da bulunuyor." bilgisini verdi.
Çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanacağını aktaran Arısoy, "Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda Zeytinburnu'ndaki 'buz adamlar'ı keşfedeceğiz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!