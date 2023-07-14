'Zeytin', Zonguldak'tan Almanya'ya sahiplendirildi

"YURT DIŞINA KÖPEK GÖNDERMEK 15 BİN LİRA"

Yurt dışı sahiplendirme sürecini anlatan Ünal, "Önce çip takılıp kuduz aşısı oluyorlar. Kan örneği alınıp Ankara´ya gönderiliyor. Orada da kuduz raporu çıkıyor. Bu işlemler 3-4 ay kadar sürebiliyor. Daha sonra da uçak biletini alıp Almanya'ya götürüyoruz. Luna ile Zeytin'i sosyal medyadan sürekli paylaşınca insanlar da etkilendi. Zeytin'i takip eden hanımefendi hiç peşini bırakmadı ve sürekli destekte bulundu. Önce sahiplenecek kişiyi bulup öyle işlemleri başlatıyoruz. Bütün masrafları 12-15 bin liraya denk geliyor" diye konuştu.