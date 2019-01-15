Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, ilçede zeytin hasadın sonuna gelindiğini belirterek, hasadı yapılan son tane zeytinlerin bölgedeki zeytinyağı işletme fabrikalarında üretici çiftçilerin sıkım işlemlerini yaptığını belirtti.

Bu yıl hasat sezonunun havaların kurak gitmesinden dolayı hasada erken başladıklarını belirten Gökdemir, bölgede 1 milyona aşkın zeytin varlığının olduğu, zeytinin de yok yılı olması nedeniyle rekoltede düşük yaşandığı, enflasyonda yaşanan yükselmelere rağmen zeytin ve zeytinyağı fiyatların düşük seviyelerde kaldığını ve girdilerdeki pahalılık nedeniyle de üretici çiftçinin mağdur olduğunu ifade etti.

Zeytin üreticisi Fevzi İlgüzer ise, ilçede zeytin hasadın tamamlandığını ancak yüksek kesimlerdeki arazilerde yer alan zeytinliklerin de hasatlarının gerçekleştiğini belirterek, zeytinciliğin başlangıç işleminden hasadına ve zeytinin sıkımı ve zeytinyağına dönüşümüne kadarki aşamasının zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Zeytinyağı sıkım fabrikada ki toptan satışının 12- 15 TL arasında gerçekleştiğini ifade eden İlgüzer, borç harçla üretimini gerçekleştirdiği çiftçinin para kazanamadığını, asıl aracı toptancı tacirin para kazandığını sözlerine ekledi.