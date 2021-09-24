3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan açıklaması şöyle: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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