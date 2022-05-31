Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tunuslu, "Çok sinirliyim. Taksi ücreti 20 lira tuttu, üzerimde 200 lira vardı. 'Bozar mısınız?' dedim, 'Bizden olsun’ dedi. 'Ne münasebet ücretiniz neyse alın' dedim, bu sefer de bana 70 lira geri verdi. 'Sen ne yapıyorsun, 110 lira fazla aldın' dedim, çok sinirlendim. Siz de üstüne geldiniz." diye konuştu.