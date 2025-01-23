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        Haberler Objektife Takılanlar Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, çiftini, bebek heyecanı sardı

        Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, çiftini, bebek heyecanı sardı

        Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, Nişantaşı'nda görüntülenerek bebekleri için heyecan dolu günler geçirdiklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:42
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        Bebek heyecanı sardı
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift, heyecanlarını dile getirdi. Doğacak bebeklerinin rahatlığı için Zekeriyaköy’e taşınma kararı alan ikili, hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

        "BEN DAHA BAŞKA ŞEYLERLE İLGİLENİYORUM"

        Bebeklerine Atlas ismini verecek olan çiftten Zeynep Tuğçe Bayat; "İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik" açıklamasında bulundu. Ayrıca, "Şimdiden bir sosyal medya hesabı açtınız mı?” sorusuna Bayat; "Cansel, sanıyorum o konuyla ilgilendi. Ben daha başka şeylerle ilgileniyorum" yanıtını verdi.

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin

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