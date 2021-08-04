"TUĞÇE HER SABAH AĞLIYOR"

Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris'in yanışını üzüntüyle takip ettiklerini söyleyen Cansel Elçin de konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Elimizden de bir şey gelmiyor... 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Tuğçe her sabah ağlayarak bunlara bakıp üzülüyor. Oradaydık, atmacaları izledim ve bugün onlar yoklar. O hayvanların haline bakamıyorum. Neden bunlar oluyor? Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor. Betonlaştırabilirsiniz, milyarlarınız olabilir ama bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak. O paraların da hiçbir önemi kalmayacak. Yeter bu betonlaşmaya artık, yeter kendimizi sorgulayalım!