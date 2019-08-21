Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Zeynep Toker, yakın arkadaşları ile bir alışveriş merkezinde buluştu. Dostları ile bir restoranda kahve içip sohbet eden Toker, daha sonra alışverişin keyfini çıkardı.

Spor şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Toker, yeni sezon ürünleri inceleyerek alışverişini tamamladı.