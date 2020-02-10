"İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR ABLASI VAR"

Demirel, kızının fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Ablaların en güzeli, en tatlısı, en seveceni... Ne yapıyorsan kardeşini hayata hazırlamak için yapıyorsun eminim. İyi ki senin gibi bir ablası var. Çünkü sayende epey dişli bir kişilik olacak.