Cansu isminde bir ablası bulunan Zeynep Özkaya, yeğeninin fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Özkaya, "Sonunda teyze oldum! O kadar farklı bir gündü ki bizim için... Çok ani gelişti ama çok şükür ki bütün süreci sağlıkla atlattık." demişti.