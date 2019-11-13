Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Ortaca´nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortaca´dan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı otomobil, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner´e çarptı.

Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesi´ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların görüştüğü Aslaner´in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul´dan dün gelen ekipler tarafından Aslaner´in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı.

Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı´na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı´na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi. DHA'nın haberine göre; Zeynep Helin Aslaner´in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu

Öte yandan otomobil sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.