08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; oyuncu Hülya Darcan ile Tanju Korel’in kızı, Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, özel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği ve kişisel verilerin izinsiz kullanılması gerekçesiyle program sunucuları Cengiz Semercioğlu, Seray Sever, Eylem İpek Yaşar ve kanal yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
"ZEYNEP KOREL HALKIN ÖNÜNE ATILMIŞTIR"
Zeynep Korel’in avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde, “Öncelikle belirtmek gerekir ki Zeynep Korel sıradan bir hayat yaşamaktadır. Herkesten uzak bir hata sürdüren Korel, sanki ünlü biriymiş gibi magazin programında hakkında haberler yapılmıştır. Özel hayatin gizliliği ihlal edilerek, Korel halkın önüne atılmıştır” denildi.
"BERGÜZAR KOREL'İ KORUMALARI GEREKMEKTEDİR"
Programda Zeynep Korel’in kötü biri olarak gösterildiğinin ifade edildiği dilekçede, “Zeynep Korel çıkan haberler yüzünden derin üzüntü duymuştur. Korel’in kardeşi Bergüzar Korel’i tehdit ettiği iddiası sürekli tekrar edilmiştir ve iftira atılmıştır. Zeynep Korel haklı olduğu bir pozisyonda tüm ülkeye haksız biri olarak tanıtılmıştır. Çünkü şüphelilerin Bergüzar Korel’in dostları olarak kendisini haksız da olsa korumaları gerekmektedir” denildi.
Dilekçede şüphelilerin basın ve bilişim yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçu gereğince cezalandırılmaları talep edildi.
Öte yandan dilekçede Zeynep Korel’in kız kardeşi Bergüzar Korel’in de kesin olmamakla birlikte şüpheli olabileceğine ilişkin ifade yer aldı.
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