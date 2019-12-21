Zeynep Koçak, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu, yayınlaıdğı bu kareye, "İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam, her şeyim, huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin... Şimdi yerimi, yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum" notunu düştü.