İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) “Medya Oscarları Ödülleri” töreninde Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerden dolayı ödüle layık görüldü. Kartal, plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Moda dünyasında 30 yılı geride bırakan tasarımcı Zeynep Kartal, hem Türkiye’de hem de İngiltere’de birbirinden farklı sosyal sorumluluk projelerini hayat geçirmesiyle de tanınıyor. Kartal, ayrıca defileleri öncesinde Türkiye’nin tanıtımı adına pek çok sergi ve sunum da gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ünlü tasarımcı, Londra Moda Haftası kapsamındaki defilelerinin sırasında dünyaca tanınan İngiliz mimarı Thomas Allom’un İstanbul ziyareti sırasında simgesel yapıları resmettiği gravür sergisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halklarının giyimlerini anlatan “Elbise-i Osmaniyye” gibi pek çok sergiyi gerçekleştirerek Türkiye’nin tanıtımına destek verdi.

Kartal, son defilesinde ise Suriyeli sığınmacı kadınlarla koleksiyonunu hazırlayarak dünya basınında da adından söz ettirmişti.

Zeynep Kartal, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri" nin 40. kuruluş yıldönümünde aldığı ödülle ilgili olarak, “Ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına ve sosyal sorumluluk projelerine verdiğim desteklerden dolayı RTGD’nin bu ödülüne layık görülmekten mutluluk duyuyorum. Ülkemin tanıtımına katkı sağlayarak insanların hayatına dokunuyorsam ne mutlu bana. Ömür boyunca saklayacağım bu değerli plaketi sayın Cumhurbaşkanı'mızın elinden almaktan ayrıca gurur duydum” dedi.