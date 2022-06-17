İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın katıldığı bir panelde yaptığı konuşma esnasında "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddialarına yalanlama geldi.

AA'nın haberine göre Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."