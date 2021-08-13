Ünlü çift Datça'da

Doğayla iç içe bir tatil yapmayı tercih eden Zeynep Elçin-Görkem Doğan çifti, gün boyunca denize girip, doğada uzun yürüyüşler yaparak, tatillerini geçirdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinden dolayı çok uzun zamandır seyahate çıkma planı yaptıklarını söyleyen Zeynep Elçin, "Demir Kadın Neslican" filmindeki sahnesi biter bitmez yola çıktıklarını ifade etti.

Elçin, en kısa zamanda da Amsterdam'a gitmeyi istediklerini belirtti.