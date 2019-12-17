Mekanın sahibi 90'lardır, yani biziz. Çok gürültü yapmayın. Her mekanda 90'lar çalıyor. Dünya durana dek 90'lar var olacak. Vazgeç Gönül ile 90'lara damga vurdum. 90'lar ölmediği sürece pop hep var olur.