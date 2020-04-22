Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi:



İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...