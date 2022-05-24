HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uzun bir aradan sonra tiyatro oyunlarıyla geri dönen Zeynep Beşerler, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Beşerler, gazetecileri kırmayarak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"BU YAZ GÜZEL GEÇECEK"

Ünlü oyuncu, "Bu yaz güzel geçecek." ifadeleri kullanmasının ardından, "Şehirleri gezeceğiz, tiyatro turnelerimiz var. Tiyatro bittikten sonra gelen sinema teklifleri olursa bakacağım." dedi.