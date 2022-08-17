"Sürpriz şarkılar geliyor"

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Zeynep Bastık, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz konserlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bastık, "Birkaç günlük boşluğumuz vardı. Biz de işlerimizi halletmek için İstanbul'a geldik. Bir süre daha buralarda olacağım." dedi.

Yeni projeleri hakkında açıklamalarda da bulunan Zeynep Bastık, "Yakın zamanda sürpriz şarkılarımız gelecek. Şu anda çok detay veremiyorum ama güzel olacak." şeklinde konuştu.