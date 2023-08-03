Zeynep Bastık, sevgilisinin beğenisine sundu
Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile önceki gün Bodrum'da güneşlenirken görüntülendi. Plaj keyfine alışveriş molası veren ünlü şarkıcı, satın aldıklarını giyerek sevgilisinin beğenisine sundu
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum tatilini sürdürüyor.
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Çift, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Sevgilisine güneş kremi süren Bastık, denize girmek yerine onunla birlikte şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.
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Bastık, ilerleyen saatlerde plaj içerisinde bulunan bir butikten alışveriş yaptı. Beyaz pantolon, siyah gömlek ve çanta alan şarkıcı, mağazadan aldığı beyaz pantolonuyla ayrıldı.
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Zeynep Bastık, plajda hem yeni pantolonu hem de siyah gömleğiyle sevgilisine mini bir defile yaptı.
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Kredi kartını yanına almayı unuttuğunu fark edince mağaza görevlisine plajdaki yerini gösteren Zeynep Bastık, ödemeyi şezlongunda gerçekleştirdi.