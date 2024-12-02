Zeynep Bastık: Seksi olmakta iddialı değilim

Geçtiğimiz günlerde; sosyal medyada kimin, ne amaçla yaptığı belli olmayan bir anket düzenlendi. Sözüm ona ankette Zeynep Bastık, Türkiye'nin en seksi kadını seçildi.

Anket, öylesine gayriciddiydi ki Zeynep Bastık bile umursamadı.

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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zeynep Bastık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine bu konuda bir kez daha yorum yaptı. Daha önce; "En'ler çok zor benim için" diyen Bastık, bu kez; “Kimse beni seçmesin. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ben hiç bir şeyde birinci değilim, iddialı değilim. Ben işimi yapıyorum” sözleriyle konunun uzatılmaması gerektiğini belirtti.

Zeynep Bastık, sahne kıyafetiyle ilgili olarak sorulan bir soru üzerine ise “Bu gece için farklı bir kombin seçtik, seviyorum böyle kombinleri. Aslında moduma göre de değişiyor. Kendimi nasıl hissedersem öyle rahat, şık giyiniyorum” derken marka takıntısının olmadığını dile getirdi; “Güzel bir şeyi de marka diye almamazlık etmem tabii ki de alırım.” Sahne kıyafetlerini değiştirerek farklı kombinlere dönüştürdüğünü söyleyen Bastık; “Devir ekonomi devri” diyerek bir hayli hesaplı davrandığının altını çizdi. REKLAM Zeynep Bastık'tan 'en seksi' açıklaması Haberi Görüntüle