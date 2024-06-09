Zeynep Bastık, Münih'te konser verdi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık önceki gün Almanya'nın Münih kentinde sahne aldı
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Zeynep Bastık önceki gün Almanya'nın Münih kentinde sahne aldı. Bastık'ı dinleyen 5 bin kişi yağmura aldırış etmeden dakikalarca Zeynep Bastık'ın sevilen şarkılarıyla eğlendi.
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Zeynep Bastık, 'Yaz Rengi Türk Açık Hava Festivali' kapsamında Münih'te konser verdi. Ünlü sanatçıyı, yaz festivali olmasına rağmen yağışlı bir havaya denk gelen konserde, dinleyicileri yağmura rağmen yalnız bırakmadı. 5 bin kişinin katıldığı konserde Zeynep Bastık sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Seyirciler, şemsiye ve yağmurluklarla konseri tamamladı.
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Zeynep Bastık Münih'te verdiği konserin ardından bu kez konser vermeye değil dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'i dinlemeye gitti. Zeynep Bastık'a Yunanistan'da gerçekleşen bu konserde ekibi de eşlik etti.
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