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Şarkıcı Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Unutulmaz şarkıların ve birbirinden sürpriz sahne şovlarının yer aldığı sahnede Bastık, kendisine hayran bıraktı. Konserde sahnede yaklaşık 2,5 saat kalan Zeynep Bastık, 30'a yakın şarkı seslendirdi.

REYNMEN SÜRPRİZİ

Konser sırasında ünlü şarkıcıya YouTuber Reynmen ve Emircan İğrek de eşlik etti. Bastık'ı dinlemeye gelenler arasında Hazar Ergüçlü, Aslı Bekiroğlu ve Umut Kurt da vardı.

"SAHNEYE ÇIKMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık, Harbiye'yi çok özlediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Çok heyecanlıyım. Burada sahneye çıkmayı özlemiştim. Kitlelere ulaşmak isteyenlerin ve işini en iyi yapanların sahneye çıkmak istediği yer burası." dedi.