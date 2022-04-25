"OYUNCULUĞU TAMAMEN BIRAKMADIM"

Bastık, basın mensuplarının, "Eskiden oyunculuk da yapıyordunuz. Tekrar oyunculuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Çok eskiden yapıyordum, tamamen de bırakmadım ama çok yoğun bir süreçten geçtiğim için o dönemler hiç düşünmüyordum. Olabilir, neden olmasın? Güzel bir iş olursa, güzel bir platform olursa düşünürüm." cevabını verdi.