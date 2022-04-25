Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Zeynep Bastık: Kendimi çocuk gibi hissediyorum

Etiler'de objektiflere yansıyan Zeynep Bastık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuştu. Şarkıcı, "Ben hala kendimi çocuk gibi hissettiğim için 'Bizim bayramımız' diyorum" ifadelerini kullandı

25.04.2022 - 10:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Zeynep Bastık, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    "ÇOK YOĞUN GEÇİYOR"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, "Fotoğraf çekimi yaptık, yemek yedi. Şimdi de eve gidiyorum. Çok güzel fotoğraflar çektik proje için. Çok yoğun geçiyor. Yaz geliyor artık. Sahneler var, turneler var." dedi.

  • "ÖZEL GÜNLERDE SAHNE ALMIYORUM"

    Muhabirlerin, "Önümüz bayram, bayram planınız ne?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Bayramda sahnede değilim. Bazı zamanlar ailemle birlikte vakit geçirmek için özel günlerde sahne almıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "TURNELERİM OLACAK"

    Turne takvimini de açıklayan Zeynep Bastık, "Yazın turnelerim var. Yurt dışında da turneler olacak. Almanya, İsveç, İsviçre var. Diğer ülkeler de eklenecek." şeklinde konuştu.

  • "OYUNCULUĞU TAMAMEN BIRAKMADIM"

    Bastık, basın mensuplarının, "Eskiden oyunculuk da yapıyordunuz. Tekrar oyunculuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Çok eskiden yapıyordum, tamamen de bırakmadım ama çok yoğun bir süreçten geçtiğim için o dönemler hiç düşünmüyordum. Olabilir, neden olmasın? Güzel bir iş olursa, güzel bir platform olursa düşünürüm." cevabını verdi.

  • "KENDİMİ ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORUM"

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında da konuşan Zeynep Bastık, "Bizim bayramımız... Ben hala kendimi çocuk gibi hissettiğim için 'Bizim bayramımız' diyorum. Coşkuluyuz, güzel bir gün..." açıklamasını yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.