DHA'nın haberine göre; son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte ismini duyuran Zeynep Bastık, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluştu. Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla kendine has bir hayran kitlesi oluşan genç sanatçının konseri, 3 bin 500 kişi kapasiteli mekanda kapalı gişe gerçekleşti.

Sahnedeki enerjisinin yanı sıra dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da Bursalıların sevgisini kazanan Zeynep Bastık, kendi şarkılarının yanı sıra `Gül Beyaz Gül´, `Felaket´, `Gözyaşlarım Anlatır´ gibi şarkıları kendi tarzıyla seslendirerek beğeni topladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan genç sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.