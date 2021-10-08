Zeynep Bastık'ın akustikleri açık havada!

Duygusal parçalarla hüzünlü dakikalar yaratırken, hareketli şarkılarda izleyenleri koltuklarından kaldırmayı başaran Zeynep Bastık, yaz enerjisini akustik sahnesine de taşıdı. Salih Balta imzalı kot takımıyla sahne alan Bastık, saç tasarımıyla da kendine has kaküllerine dönme sinyalleri verdi.

Edis Görgülü, Hakan Baş ve Gazapizim gibi birçok ünlü isim ise şarkıcıyı gecede yalnız bırakmadı.