"YAKIN ARKADAŞLAR VE AİLE OLACAK"

Düğünü daha önce planladıklarını fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen şarkıcı, "O şartlarda mümkün değildi. Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı... Yakın arkadaşlar ve aile olacak. Üç gelinlik giyeceğim; Nikah, eğlence ve gece sonu ayrı olacak" dedi.

"SPORA AĞIRLIK VERDİK"

Bastık ayrıca düğün öncesi Akış ile sıkı bir diyet ve spor programına girdiklerini belirterek, "Yaza girdik, bir toparlanalım dedik. İkimiz de spora ağırlık verdik. Güzel ve fit olalım, sağlıklı görünelim istedik" ifadelerini kullandı.