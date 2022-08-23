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Zeynep Bastık, kendisini ilk kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava konserinde yalnız bırakmayan hayranlarına, "Hoş geldiniz. Bu nasıl bir kalabalık... İnanılmaz görünüyorsunuz. Çok heyecanlıyım." sözleri ile teşekkür etti.

"KIYAFETİMİ BEĞENDİNİZ Mİ?"

Siyah payetli kostümünü kombinlediği dirsek üstü eldivenleri ile zarif ve sofistike bir şıklığa bürünen Bastık'ın "Kıyafetimi beğendiniz mi?" sözleri alkış yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık, 90'ların unutulmayan şarkılarından Sezen Aksu klasiklerine kadar yer verdiği geniş repertuvarıyla seyircisinden tam not aldı. Dansları ve bitmek bilmeyen enerjisi ile iki saat kaldığı sahnesinde akustik ve rap performanslarıyla da sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

"BİZ BU ŞARKIYA AŞIĞIZ!"

Bastık, ilk kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava'da sevenlerine hem müjde verdi hem de sürpriz yaptı. "Bizim yeni bir şarkımız var ve ilk kez burada söyleyeceğiz. Biz bu şarkıya aşığız." sözleri ile rap sanatçısı Kosmos'u sahnesine davet eden Zeynep Bastık, ilk kez yeni düet çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sundu.