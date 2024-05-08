Zeynep Bastık, ayrılık İddialarına cevap verdi

Ödül töreninden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" dedi. Bastık, "İlişkinizin bitmesine üzüldünüz mü?" sorusuna ise "İyiyiz, çok iyiyiz. Olması gereken şeyler oluyor" şeklinde cevap verdi.

Fotoğraflar: Instagram