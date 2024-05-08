Zeynep Bastık, ayrılık İddialarına cevap verdi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, katıldığı bir ödül töreninde ayrılık iddialarını doğruladı
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30 yaşındaki ünlü şarkıcı Zeynep Batık, bir üniversitenin düzenlediği ödül törenine katıldı.
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Zeynep Batık, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldüğü törende bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız ile ayrıldığını doğruladı.
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Ödül töreninden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" dedi. Bastık, "İlişkinizin bitmesine üzüldünüz mü?" sorusuna ise "İyiyiz, çok iyiyiz. Olması gereken şeyler oluyor" şeklinde cevap verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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