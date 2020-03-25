İlk olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde etkisini sürdürürken özellikle İtalya'da hayatı felç etmiş durumda.

Avrupa'da Belarus hariç tüm ligler ertelendi. İtalya Ligi erteleme kararını en erken alan liglerin başında yer alıyordu. Ülkede liglerin ertelenmesinin ardından futbolcular kendilerini karantinaya aldılar.

Siyah-beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Miralem Pjanic de o futbolculardan birisi...

Juventus orta sahasının dinamosu olan 29 yaşındaki yıldız, son dönemlerin ünlü şarkıcısı Zeynep Bastık'ın Instagram'daki canlı yayınına katıldı.

Miralem Pjanic, Bastık'ın yaptığı canlı yayına 'Selamun aleyküm' diyerek giriş yaptı.