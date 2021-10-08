Zeynep, 'Voice of Germany' yarışmasına damga vurdu!

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Türk kökenli Zeynep Avcı, "Voice of Germany" yarışmasında "Yalan" şarkısını Türkçe seslendirdi. Jüri, "Aman tanrım, Türkçe şarkı!" diyerek, yarışmacıyı kendi takımlarında görmek istedi.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU!"

Şarkının sonunda salon Avcı'yı ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum...” diyerek, hayranlıklarını dile getirdi. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Avcı, Johannes'i seçti.

20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep, "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınıyor. Avcı'nın ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya geldi ve Berlin'de büyüdü. Hem Almanca, hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep Avcı, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.