Zeynep Alkan: Tatil bitti şimdi iş zamanı
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yeni sezon için çalıştığını belirtti
Giriş: 11.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:42
Zeynep Alkan, İstinyePark'ta görüntülendi. Spor salonundan çıkıp alışverişe geldiğini belirten Alkan, keyifli tavırlarıyla dikkat çekti.
Gazetecilerin, "Yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna, 25 yaşındaki oyuncu; "Her şey yolunda. Güzel bir tatil yaptım çok iyi geldi. Artık tatil bitti şimdi iş zamanı. Bu ara yoğunum çok çalışıyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ