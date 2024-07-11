Zeynep Alkan: Tatil bitti şimdi iş zamanı

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Zeynep Alkan, İstinyePark'ta görüntülendi. Spor salonundan çıkıp alışverişe geldiğini belirten Alkan, keyifli tavırlarıyla dikkat çekti.

Gazetecilerin, "Yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna, 25 yaşındaki oyuncu; "Her şey yolunda. Güzel bir tatil yaptım çok iyi geldi. Artık tatil bitti şimdi iş zamanı. Bu ara yoğunum çok çalışıyorum" şeklindeki ifadeleri kullandı.