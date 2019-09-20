Zeynel Abidin Bin Ali hayatını kaybetti: Tunus'un devrik lideri kimdir?

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali, sürgünde olduğu Suudi Arabistan'da 83 yaşında hayatını kaybetti. Bin Ali'nin protestolar sonucu 23 yıllık iktidarının ardından koltuğunu bırakması 'Arap Baharı' olarak anılan protesto gösterilerini başlatmıştı.
Bin Ali'nin öldüğünü avukatı Munir Bin Saliha, ailesinin ve doktorunun verdiği bilgilere dayanarak doğruladı.
'Arap Baharı', işsizlik ve yüksek enflasyonla boğuşan Tunus'ta seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin kendisini yakmasıyla tetiklenmişti.
Bu olayın ardından patlak veren protestoların sonucunda 14 Ocak 2011 günü, 1987 yılından bu yana iktidarda olan Bin Ali görevinden ayrıldı ve Suudi Arabistan'a kaçtı.
Bin Ali'nin görevinden ayrılması Orta Doğu'da benzer protestoların patlak vermesiyle sonuçlanmış, Mısır lideri Hüsnü Mübarek ve Libya lideri Muammer Kaddafi de devrilmişti.
Protestolar, Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşın da başlangıcını oluşturuyor.
Bin Ali, Tunus'ta gıyabında kamu malını zimmetine geçirmekten 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
2011'deki ayaklanmalar sırasında göstericilerin öldürülmesi suçundan da gıyabında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
Bin Ali ailesiyle birlikte Cidde kentinde yaşıyordu. Sürgün hayatına dair çok az şey biliniyor.
2013 yılında Instagram'dan paylaşılan bir fotoğrafında, çizgili pijama içerisinde gülümserken görülüyor.
Son günlerde öldüğüne ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid geçen hafta, Bin Ali'nin kendi ülkesinde ölmek istemesi halinde Tunus'a dönmesine izin verileceğini söylemişti.
Zeynel Abidin Bin Ali, 3 Eylül 1936'da Tunus'taki bir sahil kasabasında dünyaya geldi.
Orduda uzun bir dönem görev yapan Bin Ali, ülkenin bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba tarafından Başbakanlık görevine atandı.
1987 yılında, o zamanlar bunadığı iddia edilen Habib Burgiba'yı kansız bir darbeyle devirerek yönetime geçti.
Onun yönetimi altında Tunus, demokrasiye yönelik adımları çok yavaş olması nedeniyle bir yandan eleştirilirken, diğer yandan Batılı hükümetler tarafından Arap dünyası içerisinde siyasal İslam'a karşı bir kale olarak görülüyordu.
Bin Ali 2002'de düzenlediği anayasa değişikliği referandumuyla sınırsız bir şekilde cumhurbaşkanı seçilebilmesinin önünü açmıştı.
2 kere evlenen Bin Ali'nin 3 çocuğu bulunuyor.
Tunus'ta Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, hukuk profesörü Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.
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