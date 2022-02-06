Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı.

Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız."