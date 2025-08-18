Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Zeugma antik kenti nerede? Zeugma antik kenti hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Zeugma antik kenti nerede? Zeugma antik kenti hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan, mozaikleri ve görkemli geçmişiyle dikkat çeken Zeugma Antik Kenti, son günlerde yeniden gündemde. Binlerce yıl öncesine uzanan bu eşsiz mirasın konumu, bulunduğu şehir ve bölge, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Zeugma Antik Kenti tam olarak nerede yer alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 17:15 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:15
        Zeugma antik kenti nerede?
        Arkeoloji meraklılarının ve kültür turizmi tutkunlarının yakından ilgilendiği Zeugma Antik Kenti, sahip olduğu tarihi dokusuyla adeta bir açık hava müzesi gibi. Ancak bu antik kentin coğrafi konumu, bağlı olduğu il ve yer aldığı bölge hakkında pek çok kişi net bilgiye sahip değil. İşte, Zeugma Antik Kent’le ilgili merak edilen detaylar.

        ZEUGMA ANTİK KENTİ NEREDE?

        Mezopotamya’nın bereketli topraklarına komşu, Fırat Nehri’nin kıyısında, tarihin derin izlerini taşıyan büyüleyici bir antik kent. İşte Zeugma tam da burada, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Belkıs köyü sınırlarında konumlanıyor. Doğal güzellikleriyle çevrili bu alan, yalnızca arkeoloji meraklıları için değil; fotoğraf tutkunları, kültür gezginleri ve doğayla tarihi aynı karede yakalamak isteyen herkes için özel bir rota.

        ZEUGMA ANTİK KENTİ HANGİ BÖLGEDE?

        Zeugma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kültürel hazinelerinden biri. Ancak burası sadece bölgenin değil, tüm dünyanın ilgisini çeken bir arkeoloji merkezi. Antik çağda, stratejik konumuyla Roma ve Helenistik dönemlerin en önemli şehirlerinden biri olan Zeugma, İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer almasıyla da ünlü. Bugün bu bölge, gastronomisiyle ünlü Gaziantep mutfağını keşfetmek için gelen misafirlere, lezzetli bir kültür durağı sunuyor. Yani Zeugma’ya gelirken sadece tarih değil; damak tadınıza da unutulmaz bir yolculuk eklemiş oluyorsunuz.

        ZEUGMA ANTİK KENTİ KONUMU NEDİR?

        Kentin en önemli avantajlarından biri, hem karayolu hem de hava yolu ile oldukça erişilebilir olması. Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Zeugma, Nizip ilçesinin Belkıs köyünde, Fırat Nehri’nin kıyısında konumlanıyor. Suların hemen yanı başında yükselen antik taş yapılar ve mozaikler, buraya suyun ve taşın dans ettiği kent unvanını kazandırıyor. Bölge, özellikle bahar aylarında, yemyeşil doğası ve nehrin mavisiyle kartpostallık görüntüler sunuyor.

        ZEUGMA ANTİK KENT HİKAYESİ

        MÖ 300’lü yıllara uzanan bir geçmişe sahip Zeugma, Büyük İskender’in komutanlarından Seleukos I tarafından Selevkaya Euphrates adıyla kurulmuştur. Ancak esas ününü, Roma İmparatorluğu döneminde, Fırat üzerindeki stratejik köprü geçidi sayesinde kazanmış. Zeugma kelimesi zaten Yunanca’da köprü ya da geçit anlamına geliyor. Kent, zengin tüccarların, askerlerin ve sanatçıların buluşma noktası olmuş; ihtişamlı villalar, göz kamaştırıcı mozaikler ve fresklerle süslenmiş. Ne yazık ki, Fırat Nehri üzerinde yapılan baraj çalışmalarıyla kentin bir kısmı sular altında kalsa da kurtarılan eserler bugün Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

        ZEUGMA ANTİK KENT ÖZELLİKLERİ

        Zeugma’yı benzersiz kılan şey, ortaya çıkarılan mozaiklerin detay ve sanatsal zenginliği. Her biri ayrı bir hikâye anlatan bu mozaikler, dönemin mitolojik figürlerini, deniz yaratıklarını, aşk hikâyelerini ve günlük yaşam sahnelerini gözler önüne seriyor. Özellikle Çingene Kızı mozaiği, buranın simgesi hâline gelmiş durumda. Antik kentte ayrıca su kemerleri, hamamlar, agoralar, villalar ve askeri yapılar bulunuyor. Zeugma’nın bir başka özelliği de, Fırat’ın kıyısındaki konumu sayesinde ticaretin, tarımın ve kültürel etkileşimin zirve yaptığı bir merkez olması.

        ZEUGMA ANTİK KENT'E NASIL GİDİLİR?

        Zeugma’ya ulaşmak oldukça kolay. Gaziantep şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 45-50 dakika süren keyifli bir yolculukla antik kente varabilirsiniz. Kendi aracınız yoksa, Nizip ilçesine giden otobüs ya da minibüslerle ulaşım sağlamak da mümkün. Gaziantep Havalimanı’na indiğinizde, araç kiralayarak ya da tur şirketlerinin düzenlediği günübirlik turlara katılarak rahatlıkla Zeugma’yı ziyaret edebilirsiniz.

