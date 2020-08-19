Tek maç üzerinden oynanan müsabakada Andorra kulübü Engordany'yi 3-1 yenen Karadağ'ın Zeta takımı, 1. eleme turuna çıktı.

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) ile Priştine (Kosova) arasındaki mücadele ise ertelendi.

Cebelitarık basını, erteleme sebebinin, birkaç Priştineli futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması olduğunu paylaştı.