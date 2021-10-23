Elektrikli araç şarj istasyonları geliştiricisi Zorlu Energy Solutions (ZES), Karadağ’ın 13 farklı şehrinde 15 adet çift soketli elektrikli araç şarj istasyonunun temini, kurulması, destek hizmetlerinin sağlanması ve uygulama entegrasyonu hizmetinin verilmesini sağlayacağını açıkladı.
Karadağ’ın farklı şehirlerinde elektrikli araç şarj istasyon ağı kurulması amacıyla açılan ihaleyi kazanan şirketin, Avrupa’da gerçekleştirmeyi planladığı projeler için avantaj sağlaması beklenen Karadağ Projesini 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu yatırım aynı zamanda ZES’in Avrupa’da ilk ayak izini olması açısından önem taşıyor.
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, "Zorlu Enerji olarak amacımız yalnızca ülkemizde değil yakın coğrafyada, özellikle de Avrupa’da ZES istasyonları kurmaktı. Bu ihaleyle hedefimizi gerçekleştirme yönünde ilk ve bizim için anlamlı bir adım atmış olduk. Karadağ’a taşacağımız bilgi birikimimiz ve tecrübemizle ayak izimizi bırakmak ve bunu Avrupa geneline yaymak istiyoruz. Nasıl ki, 2018 yılında kurduğumuz ZES markamızı, üç yılda Türkiye genelinde yaygınlaştırma başarısını gösterdiysek, elektrikli araç pazarının her gün geliştiği Avrupa’da da başarılı olmak üzere yola çıktık” dedi.
Elektrikli araçların artık tüm dünyanın gündeminde olduğunu vurgulayan Ak, "Elektrikli araçların pandemiye rağmen toplam pazar içinde yüzde 100 den fazla büyümesi ve karbon azalımı odaklı işlerin de tüm dünyanın en önemli ajandalarından biri haline gelmesi elektrikli araç şarj istasyonu pazar büyümesini tetikleyecek. Bu nedenle de 2022 yılını atılım yılı olarak öngörüyoruz. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızda Avrupa’nın tamamına yayılmış ve belli bir pazar büyüklüğüne ulaşmış bir elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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