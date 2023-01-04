Zerzevan Kalesi'nde "Ziyaretçi Karşılama Merkezi" yapılacak

AA

Diyarbakır'da, yoğun olarak ziyaret edilen Zerzevan Kalesi'nde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamak ve misafirlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

"Ziyaretçi Karşılama Merkezi" projesinde ziyaretçilere yönelik tanıtım ve sergi salonu, fuaye alanı, kafe, restoran, hediyelik eşya, bilet satış yerleri, mescitler, lavabolar ve Turizm Jandarması binası yer alacak. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın tahsis ettiği ödenekle inşa edilecek merkezin yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi'nde merkezin tamamlanmasıyla bu sayının yılda 1 milyona çıkması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Zerzevan Kalesi'nde başlayan çalışmaları inceledi.

Çiftçi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, merkezin en hızlı şekilde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması için talimat verdi. Çiftçi'ye, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun ve ilgili birim amirleri eşlik etti.