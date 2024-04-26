Zerrin Özer, "Yeni bir rekor için geliyorum"
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, 'Ne Halin Varsa Gör' adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu
'Basit Numaralar' adlı şarkısıyla tüm dijital platformlarda rekor kıran Zerrin Özer, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan 'Ne Halin Varsa Gör' isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.
Geçirdiği hastane sürecinin ardından iyileşir iyileşmez kamera karşısına geçen Zerrin Özer, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş’in üstlendiği, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibinin ardından şarkısıyla birlikte yeni bir rekor kırmaya geldiğini söyledi.