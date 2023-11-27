Zerrin Özer'in hastalığı borderline kişilik bozukluğu (BPD) nedir, belirtileri neler? BDP tedavisi var mı?

BPD'Lİ BİRİYLE NASIL İLETİŞİM KURULMALI?

BPD'li biriyle ilişki kurmak zor olabilir. Ancak, aşağıdaki ipuçları yardımcı olabilir:

Duygularınızı ifade etmekten korkmayın. BPD'li kişiler, genellikle terk edilme korkusu yaşarlar. Bu nedenle, onlara karşı açık ve dürüst olmak önemlidir.

Sınırlarınızı belirleyin. BPD'li kişiler, aşırı yakınlık veya uzaklık gibi aşırı uçlarda hareket edebilirler. Bu nedenle, kendi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize odaklanmak önemlidir.

Onlara destek olun. BPD'li kişiler, genellikle kendilerini yalnız ve anlaşılmaz hissederler. Bu nedenle, onlara destek olmak ve onları yargılamamak önemlidir.