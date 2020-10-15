Zerrin öğretmen fidanlarla karşıladığı öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor - GAZİANTEP

AA

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan 29 yaşındaki sınıf öğretmeni Kaya, 2 yıldır okulun ilk gününde öğrencileri için "Okul seninle, doğa ağaçlarla güzel. Ağaçların gölgesinde güzel bir hayat dilerim." şeklinde notlar iliştirdiği fidanları sınıfa getiriyor.

Çocukların okula ayak bastığı gün onlara birer fidan hediye eden 3. sınıf öğretmeni Kaya, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak için özel çaba gösteriyor. Kaya, fidanın dikilişi ve yıl içindeki gelişimiyle de özel ilgileniyor.

Zerrin Kaya, AA muhabirine, sınıf öğretmenlerinin genelde okulun ilk günlerinde çocukların okulla bağ kurabilmesini kolaylaştırmak için "hoş geldin" hediyeleri verdiğini söyledi.- Çocukların ektiği fidanlar boylarını aştıBu hediyenin daha da anlamlı olması için fidan fikrini hayata geçirdiğini anlatan Kaya, "2 yıldan beri çocuklara ilk gün fidan hediye ediyorum. Geçen yılki küçücük fidanlar bugün büyüdü ve bazı çocuklarımızın boylarını aştı. Çocuklar bir anlamda fidanlarını büyüterek büyüyorlar." dedi.

İlkokul dönemindeki çocukların eğitiminin önemine dikkati çeken Kaya, "Bu anlamda biz sınıf öğretmenlerinin de vicdani bir sorumluluğu var. Çocukları akademik olarak donatmak elbette çok önemli. Ama bazı şeylerin telafisi olmuyor. Akademik gelişim bizim asli görevimiz ama bunlar önümüzdeki yıllarda da telafi edilebiliyor. Doğa, ağaç ve hayvan sevgisi bu dönemlerde kazandırılabilecek duygular. Ben de çocuklarımı bu anlamda bilinçli büyütmek istiyorum." diye konuştu.

- Malatya'da kendisi için dikilen ağacı halen ziyaret ediyor

Ağaç ve doğa sevgisinin ailesi tarafından oluşturulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Doğduğumda ailem Malatya'da bahçeye bir fidan dikmişti. Ben de o ağaçla beraber büyüdüm. Ben kaç yaşındaysam ağaç da o yaşta. Halen o ağaç budandıkça kollarım kesiliyor gibi hissederim. Şimdi çocukların da bunu yaşamasını istiyorum. Yani çocukların en yakın arkadaşları bu fidanlar olsun istiyorum. Ailem oradan taşındı ama ağaç halen duruyor. Ben de fırsat buldukça yanına gidiyorum. O ağaçla bütünleştim. Benim bir ağacım var. Çocuklarımın da ağacı olacak. Hatta bunları kendileri diktiği için belki de benden daha fazla sahiplenecekler. Bu fidanlar aslında çocuklar için farklı bir anlam daha taşıyor. Çünkü çocuklarda bu fidanlar sayesinde ödev ve görev bilinci de oluşuyor. Çünkü ekilmesinden sulanmasına kadar tüm sorumluluğu çocuğun kendisine veriyoruz."

- "Biz hep dikeceğiz"

Hatay'daki orman yangınlarına da değinen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene verdiğimiz fidanlar İzmir'deki orman yangınına denk gelmişti. Bu yıl ise Hatay'daki acı olayla kötü bir denk gelişe sahne oldu. Maalesef birileri hep yakacak biz de onların yerine hep dikeceğiz. En azından öyle bir nesil yetiştireceğiz. Çocuklara bu bilinci aşılamak çok önemli. Bu yaşta ağacın dallarını kıran, sokaktaki köpeğe tekme atan çocuğun büyüdüğünde bilinçli ve doğaya karşı sevgi dolu olmasını bekleyemeyiz. O yüzden bu dönemde ailelerle birlikte çok büyük sorumluluğumuz var. Bu bilinci yerleştirebilirsek, gelecekte orman yakacak kimse olmaz diye düşünüyorum."