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        Haberler Spor Voleybol Zeren Spor sezona galibiyetle başladı - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor sezona galibiyetle başladı

        KFC Kadınlar 1. Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Zeren Spor, Peyman Spor'u 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:32
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        Zeren Spor sezona galibiyetle başladı
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        Zeren Spor, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Peyman Spor'u 3-1 (25-20, 23-25, 25-16, 25-11) mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

        Karşılaşmayı Zeren Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yiğit Zeren de tribünden izledi.

        Zeren Spor, ligin ikinci haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Nicer Hotel Voleybol'u konuk edecek.

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