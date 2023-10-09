Zeren Spor sezona galibiyetle başladı
KFC Kadınlar 1. Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Zeren Spor, Peyman Spor'u 3-1 mağlup etti
Giriş: 09.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:32
Zeren Spor, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Peyman Spor'u 3-1 (25-20, 23-25, 25-16, 25-11) mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmayı Zeren Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yiğit Zeren de tribünden izledi.
Zeren Spor, ligin ikinci haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Nicer Hotel Voleybol'u konuk edecek.