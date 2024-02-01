Zeren Spor'dan 3 transfer birden
Zeren Spor Voleybol Takımı transferin son gününde takıma önemli 3 takviye yaptı
Giriş: 01.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:01
KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nun lideri Zeren Spor transferin son gününde takıma önemli takviyeler yaptı.
Başkent ekibi, Aydın B.Şehir Bld.’den 1995 doğumlu smaçör Tuğçe Akman, Göztepe’den 2000 doğumlu orta oyuncu Fatma Nur Yılmaz ve Minchanka Minsk’te forma giyen 2005 doğumlu Belaruslu genç smaçör Luibou Svetnik’i kadrosuna kattı.