Zeren'den çocukların 1 yıllık eğitimine destek

Zeren Group’un desteğiyle faaliyet gösteren Zeren Spor Kulübü, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hazırlanan 100 adet takım imzalı formayı satışa sundu.

Her biri 1.999 TL’den satışa çıkarılan formaların tamamı tükendi. Elde edilen gelirle 70 çocuğun bir yıllık eğitim ihtiyacının karşılanacağı öğrenildi.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Pek çok sektörde gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye ekonomisine destek sağlarken eğitime ve spora katkı sunmayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Çocukların geleceğine yatırım yaparken aynı zamanda sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bu yıl, takım imzalı 100 formayı TEGV yararına satışa çıkardık. Ülkemizde çok önemli bir ivme yakalayan voleybolun, hem gençlerimize ilham veren hem de toplumsal faydayı büyüten en güçlü örneklerden biri olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

AHMET GÖKSU TURNUVASI GELENEKSEL HALE GELECEK

Geçtiğimiz yıl Zeren Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası düzenlediklerini dile getiren Adıgüzel, "Vodafone Sultanlar Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuva sonunda, turnuvanın birincisi adına Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışta bulunduk. Bu yıl da yapmayı planladığımız turnuvayı hem uluslararası boyuta taşımayı hem de geleneksel hale getirmeyi istiyoruz. Bu yılki turnuvada da benzer bir şekilde sosyal fayda sağlayabileceğimiz bir kuruma kazanan takım adına bağışta bulunacağız" diye konuştu.

Zeren Group’un toplumsal projelere imza atmaya devam edeceğini belirten Adıgüzel, şirketin sosyal sorumluluk vizyonunu daha da geliştirmek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.