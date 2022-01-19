Zeray İnşaat, yeni projesini tanıttı. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe projesi İstanbul'a 45 dakika mesafede yer alırken 16 blokta 501 daireden oluşuyor.
Proje az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanırken 1+1'den 4+1'e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar ise 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında olacak.
TESLİMLER TEMMUZ 2023'TE BAŞLIYOR
Proje lansman toplantısında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, mimari tasarımını FE Mimarlık' ın üstlendiği, doğayla iç içe Zeray Esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulduğunu belirterek: ''Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor. Zeray Esil Kartepe'de 1+1 daireler 75,50 ile 118,90 metrekare, 2+1'ler 113,14 ila 161,08 metrekare, 3+1ler 142,6 ila 222,50 metrekare, 4+1 daireler ise 230,08 ila 464,15 metrekare büyüklüğe sahip. Daire fiyatlarının 624 bin 450 liradan başlayıp, 4 milyon 887 bin 500 TL'ye yükseldiği Zeray Esil Kartepe'de, dairelerin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor. '' dedi.
DAİRELERE ÖZEL YÜZME HAVUZU
Geniş ve çeşitli sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açan projede, dairelere özel yüzme havuzları yer aldığına dikkat çeken Zeki Zeray şöyle devem etti: ''Mükemmel ayrıntılarla düşünülmüş özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip. Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezi'ne 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, zorluk derecelerine göre farklı pistlerle kayak ve snowboard severleri beklerken, yeşili ve maviyi buluşturan sahillerde de yürüyüş imkanı tanıyor. Projeye, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor. ''
Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç ise üretim ve büyüme hedefi olarak 2025 yılına kadar maddi değeri yıllık ortalama 1 milyar 500 milyon TL ve beş yılın sonunda ise toplam ciro en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim hedeflediklerini bildirerek '' Zeray Esil projesi 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planlama kapsamında başlatılan ve ulusal projeler üretme gayemizi pekiştiren önemli bir proje özelliğindedir'' dedi.
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