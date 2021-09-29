Zenit, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Malmö'yü ağırladı.

Mücadelede gol perdesi erken açıldı. Claudinho 9. dakikada Zenit'i 1-0 öne geçirdi. Zenit, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf da ev sahibi oldu. 49. dakikada Kuzyaev farkı 2'ye çıkardı.

Malmö'de 53. dakikada Anel Ahmedhodzic kırmızı kart gördü.

80. dakikada Zenit'te Sutormin skoru 3-0'a getirirken Wendel maçın sonucunu 90'da söyledi: 4-0.