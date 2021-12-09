2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:00'de Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ZENIT FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.