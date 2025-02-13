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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zenit Başkanı Medvedev: Fenerbahçe'yle bonservis için görüşeceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Zenit Başkanı Medvedev: Fenerbahçe'yle bonservis için görüşeceğiz

        Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, transfer süreci anlattı. Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise Fenerbahçe'yle Mimovic'in bonservisi için görüşeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:52
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        "Fenerbahçe'yle bonservis için görüşeceğiz"
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        Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, transfer sürecinin ardından konuştu. Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise Mimovic'in bonservisi için sezon sonunda Fenerbahçe ile görüşeceklerini söyledi.

        MIMOVIC'İN AÇIKLAMALARI

        "Nasıl hissediyorsun, Zenit'in ilgisini öğrendiğinde ne düşündün ve hemen karar verdin mi?"

        "Burada olduğum için çok mutluyum. Zenit'in ilgisini öğrendiğimde İstanbul'daydım ve Maribor'a mı gideceğim yoksa Türkiye'de mi kalacağım belli değildi. Sonra Zenit'ten bir teklif geldi ve buraya gelmek istediğimi anladım."

        "ADAPTASYONUM İÇİN ÖNEMLİ"

        "Daha önce Kızılyıldız'da oynayan ve şu anda Zenit'te forma giyen Strahinja Erakovic ile transferden önce konuştunuz mu?"

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        "Evet, birbirimizi aradık. Bana gelmemi ve burada her şeyin harika olduğunu söyledi. Kulübün, adaptasyonumu kolaylaştıracak insanlara sahip olması çok güzel. Strahinja ve Vanja Drkusic'i Kızılyıldız'da oynadığım dönemden tanıyorum. Onların varlığı benim için çok şey ifade ediyor."

        "GİDİŞATTAN MEMNUNUM"

        "Takımla birlikte ilk antrenmanına çıktın. İzlenimlerin nasıl?"

        "Kısa bir aradan sonra (10 gün) oldukça yoğun bir antrenman oldu ve gidişatttan çok memnunum."

        TARAFTARA MESAJI

        "Taraftarımız için birkaç söz söylemek istiyorum. İlk resmi maçımız CSKA'ya karşı olacak ve tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum! Desteğiniz bizim için çok önemli ve mümkün olduğunca çok insanın tribünde olmasını istiyorum."

        BAŞKANDAN AÇIKLAMA

        Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise transfer sürecine dair, "Sakatlıklar nedeniyle iki sağ bekimizi kaybettik. Bu pozisyonda oynayabilen orijinal oyuncumuz kalmadı. Gustavo Mantuna, bu boşluğu kapattı ve kapatıyor ancak onun rolü sağ bek değil. Bu yüzden bu pozisyon için bir oyuncu arıyorduk. Çeşitli seçenekler vardı ve sonuç olarak Fenerbahçe'den Mimovic'i kiralık olarak aldık." dedi.

        "FENERBAHÇE İLE ÇÖZÜM BULDUK"

        Açıklamalarına devam eden Medvedev, "Fenerbahçe, Mimovic'i kadrosuna kattı ancak Türkiye liginde yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle limiti doldu ve başka bir yabancı oyuncu transfer edemiyor. Sonuç olarak Fenerbahçe ile Mimovic'in kiralanması çözümünü bulduk." diye konuştu.

        "BONSERVİSİ İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

        "Kiralık anlaşmanın sonunda Zenit'in Mimovic için satın alma opsiyonu var mı?" sorusuna cevap veren Medvedev, "Bu konuyu sezon bittikten sonra konuşmayı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin farklı ülkelerden çok önemli yabancı oyuncuları var. Türkiye ve Rusya'da ligler tamamlandıktan sonra bu konuyu konuşacağımıza dair anlaştık." diye konuştu.

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