2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de Rusya temsilcisi Zenit'e konuk oluyor. Ekibimiz, deplasmanda yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

ZENIT ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ZENIT ANADOLU EFES MAÇI CANLI YAYIN